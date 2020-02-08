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مصادر: السيسي يلتقي رئيس وزراء إثيوبيا لبحث تطورات سد النهضة

السبت 08/فبراير/2020 - 11:00 ص
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السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا
السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا
الفجر
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أكدت مصادر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، على هامش قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي ستنطلق غدًا الأحد ولمدة يومين في أديس أبابا.

وأوضحت مصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن الاجتماع سيشهد التباحث حول قضية سد النهضة، ومدى تطور المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، للخروج باتفاق يُرضي جميع الأطراف (مصر، السودان، إثيوبيا).

وتتناول مباحثات "السيسي" و"آبي أحمد"، تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب تأكيد مصر على دعم التنمية بأديس أبابا، شرط عدم الإضرار بحصتها في مياه النيل.

ووصل "السيسي"، اليوم السبت إلى أديس أبابا، للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم السيسي رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب أفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

سد النهضة رئيس وزراء إثيوبيا حكومات الإتحاد الإفريقي السيسي

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