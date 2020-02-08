Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد ظهور أول فاشونيستا لقصار القامة.. معلومات مهمة عن التقزم

السبت 08/فبراير/2020 - 10:39 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ندى عرفة
Advertisements
نسمة ممدوح، أول عارضة أزياء لقصار القامة، تبلغ من العمر 20 عامًا، لا يتعدى طولها 105 سم لكنها حقًا تتمتع بجمال وخفة ظل لا يمتلكها الكثيرون على هذا الكوكب، ودائما ما حرصت والدتها على خروجها للمجتمع لتصبح قوية.

وفي هذا السياق، نرصد أبرز المعلومات عن التقزم:

القزامة أو داء التقزم هي حالة طبية يكون نتيجتها الفرد قصير القامة، وتكون ناجمة عن النمو البطيء في البشر، يتم تعريف التقزم في بعض الأحيان باعتباره طول قامة البالغين الأقل من (135 سم).

ويمكن حدوث القزامة من قِبل أكثر من 300 حالة طبية مختلفة، تختلف هذه الأعراض والخصائص بين الأقزام اختلافًا كبيرًا، يتميز القزم غير المتناسق بكون جانب واحد أو أكثر من أجزاء الجسم كبيرة أو صغيرة نسبيًا بالمقارنة مع تلك الخاصة بشخص بالغ متوسط الحجم، مع ظهور اختلافات في النمو في مناطق محددة، في حالات القزم المتناسق، يتناسب الجسم بشكل طبيعي، ولكنه صغير بشكل غير عادي. 

عادة ما يحدث بسبب تغير وراثي، إذا كان سبب التقزم اضطرابات طبية، يشار إليها على أنها المرض المسبب، غالبًا ما تُصنف الإضطرابات المسببة للقزامة تبعًا للتناسق، يُصف التقزم الغير متناسق بذلك إذا كانت الاضطرابات تسبب نتائج مختلفة في الجسم، في حين أن نتائج الإضطرابات في التقزم المتناسق تكون مُوحده عمومًا في الجسم.

عانى الكثيرون من تلك المشكلة، لما لها من آثار نفسية وصحية، وخضع لها الكثيرون، فيما تمرد أيضًا الكثيرون على نظرات الرفض من المجتمع، فمنهم نسمة ممدوح، "فاشونيستا قصار القامة"، حيث بدأت معاناتها مع بداية الدراسة، لم تستوعب فى بداية الأمر سبب تعرضها لهذا الكم الهائل من التنمر، لكنها كانت على ثقة تامة أن إختلافها هو سبب تميزها، لتقوى بها روح التحدى وإثبات الذات وتكون صاحبة أول جلسة تصوير أو "فوتوسيشن" لقصار القامة ويتطور معها الأمر ويتصاعد سقف طموحها لأن تصبح أول موديل لقصار القامة. 

"نسمة" تبلغ من العمر 20 عامًا، لا يتعدى طولها 105 سم، والديها هما الدعمان الاكبر لها، حيث حرصا على إحتكاكها بالعالم الخارجى لتصبح قوية.

وقالت نسمة في تصريحات صحفية: "ما كنش ليا صحاب كتير، أو بمعنى أصح ما كنش عندي صحاب خالص في المدرسة، لخوفي الشديد من عدم تقبل العالم المحيط لي فكانت نظراتهم تترصدني وكأنني مختلفة لأسأل والدتي هل حقًا أنا مختلفة، وقالت إنها لم تكن تعلم أنها مختلفة لأنها تشعر باكتمال تام فلماذا هذه النظرات السخيفة.

التحقت نسمة بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة قسم إعلام تربوي، وواجهت أيضًا التنمر ونظرات الرفض، حتى اتخذت قرارا بمواجهة العالم ونظراتهم بفوتوسيشن في الشارع لتقول للعالم ها أنا هنا من جديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نسمة ممدوح الفجر التقزم

أخبار تهمك

سكاي سبورتس تحسم رحيل ميسي عن برشلونة

منذ نصف ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 7 دقيقة

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ أقل من ساعة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

في يومها العالمي.. حقائق ونصائح غذائية للحفاظ على صحتك

تعرف على الفرق بين الببر والنمر.. معلومات شيقة

محمد هنيدي يروج لفيلمه الجديد باختيار ١٠٠ قصير لمشاهدته (فيديو)

"من رحم المعاناة ولدّ حلمهم".. حكاية أول فريق لكرة القدم لقِصار القامة في مصر

مي سمير تكتب: القمار والطعام والسجائر الإلكترونية قنابل مؤقتة

أول عارضة أزياء من قصار القامة تكشف تعرضها للتنمر بالعمل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:31 ص

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

09:37 ص

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status