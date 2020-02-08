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نجم ليفربول يقرر الرحيل
السبت 08/فبراير/2020 - 10:33 ص
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الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم السبت أن نجم ليفربول اتخذ قرارا بالرحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ووفقا
لـ"Evening Standard" فإنه من المقرر
أن يغادر آدم لالانا ناديه ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد
انتهاء بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.
وكانت تقارير
صحفية أشارت إلى أن ليستر سيتى وأرسنال ووست هام وتوتنهام تضع آدم لالانا هدفا لها
في الصيف.
ولعب آدم
لالانا مع ليفربول لمدة 6 سنوات، نجح خلالها في التتويج بدوري أبطال أوروبا ،
والسوبر الأوروبي، وسيكون خير ختام له مع الريدز التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.
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