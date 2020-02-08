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عزاء والد المطرب طارق الشيخ اليوم بالشرابية

السبت 08/فبراير/2020 - 10:17 ص
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طارق الشيخ
طارق الشيخ
رانيا ماهر
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يقام مساء اليوم السبت عزاء والد المطرب طارق الشيخ، في شارع الشركات بميدان أبو العزم في الشرابية، وذلك بعد وفاة والدة صباح اليوم، حيث أعلنت الصفحة الشخصية للمطرب الشعبى طارق الشيخ عن وفاة والده.

من خلال كتابة منشورًا جاء فيه: "لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة"، وانهالت عليهم التعليقات بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان طارق الشيخ خلال الأيام المقبلة لطرح ألبومه الجديد، ويحتوي الألبوم على ثمانية أغانى.

وكان أخر أعمال الفنان طارق الشيخ، فيديو كليب بعنوان "حظي خاني" وهي من ألحانه وكلمات سامح الكومي، وتوزيع محمد جابر، وإخراج محمد حجازى.

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