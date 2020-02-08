Advertisements
Advertisements
Advertisements

الهند تتجه للتصويت وسط احتجاجات ضد قانون الجنسية

السبت 08/فبراير/2020 - 10:10 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
بدأ الناخبون في نيودلهي التصويت، اليوم السبت، في انتخابات ولاية ينظر إليها على أنها اختبار لشعبية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد شهور من الاحتجاجات القاتلة المناهضة للحكومة على قانون الجنسية الجديد.

وتأتي الانتخابات في الوقت الذي بلغ فيه النمو الاقتصادي في الهند أبطأ مستوياته منذ ست سنوات، ووسط معارضة قوية للقانون الذي يجعل من السهل على الأقليات المضطهدة غير المسلمة من ثلاث دول مجاورة أن تصبح مواطنة هندية. وفقًا لوكالة رويترز.

وأثار القانون الشكوك بأن مودي يريد تحويل الهند العلمانية إلى دولة هندوسية، وهو أمر يرفضه.

وقد يكون الأداء الضعيف في العاصمة نهاية هذا الأسبوع بمثابة ضربة أخرى لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي ينتمي إلى مودي بعد أن فقد السيطرة على ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، أواخر العام الماضي.

وناشد مودي الناخبين ممارسة حقهم في التصويت حيث كتب على تويتر "أحث أهالي دلهي، وخاصة أصدقائي الشباب، على التصويت بأعداد قياسية".

ويُجري الاقتراع على 70 مقعدًا، وسيتم إعلان النتائج في 11 فبراير.

وسيكون الفوز في نيودلهي بين حزب بهاراتيا جاناتا، وحزب رئيس الوزراء الحالي آرفين آدمي

وسلط حزب أدمي الضوء على مدى السنوات الخمس الماضية، على إصلاح المدارس الحكومية والرعاية الصحية في مدينة تحتوي على أكثر من 16 مليون شخص.

ومع ذلك، فقد ركز حزب بهاراتيا جاناتا على عمل حكومة مودي الفيدرالية منذ إعادة انتخابه في مايو الماضي، ولا سيما التغييرات التي استأنفت القاعدة الهندوسية للحزب مثل الإصلاحات في منطقة كشمير المتنازع عليها وقرار المحكمة، وبدعم من الحكومة، مما يمهد الطريق لبناء معبد هندوسي في موقع متنازع عليه منذ فترة طويلة في شمال الهند.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيوديلهي قانون الجنسية انتخابات الهند الهند

أخبار تهمك

سكاي سبورتس تحسم رحيل ميسي عن برشلونة

منذ 34 دقيقة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

منذ ساعة و نصف

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 12 ساعة

اتحاد الكرة يستشهد بليفربول ضد الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ما معنى اسم كيان "ابنة" محمد صلاح الثانية؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 17 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الهند.. تفريق 200 ألف متظاهر هندوسى أمام موقع دينى متنازع عليه

في حكم تاريخي.. محكمة هندية تمنح موقع ديني متنازع عليه للهندوس

في نكسة كبرى.. الحزب الحاكم في الهند يقرر عدم تشكيل الحكومة في أغنى الولايات

الهند.. إنتشار احتجاجات "قانون الجنسية" عبر الجامعات

الشرطة الهندية تعتقل المتظاهرين ضد قانون المواطنة الجديد

تعليق خدمات الانترنت والاتصالات في أجزاء من العاصمة الهندية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:31 ص

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. الأهلي يرد على شكوى الزمالك ضد كهربا

09:37 ص

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status