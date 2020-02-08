الهند تتجه للتصويت وسط احتجاجات ضد قانون الجنسية

بدأ الناخبون في نيودلهي التصويت، اليوم السبت، في انتخابات ولاية ينظر إليها على أنها اختبار لشعبية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعد شهور من الاحتجاجات القاتلة المناهضة للحكومة على قانون الجنسية الجديد.



وتأتي الانتخابات في الوقت الذي بلغ فيه النمو الاقتصادي في الهند أبطأ مستوياته منذ ست سنوات، ووسط معارضة قوية للقانون الذي يجعل من السهل على الأقليات المضطهدة غير المسلمة من ثلاث دول مجاورة أن تصبح مواطنة هندية. وفقًا لوكالة رويترز.



وأثار القانون الشكوك بأن مودي يريد تحويل الهند العلمانية إلى دولة هندوسية، وهو أمر يرفضه.



وقد يكون الأداء الضعيف في العاصمة نهاية هذا الأسبوع بمثابة ضربة أخرى لحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي ينتمي إلى مودي بعد أن فقد السيطرة على ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، أواخر العام الماضي.



وناشد مودي الناخبين ممارسة حقهم في التصويت حيث كتب على تويتر "أحث أهالي دلهي، وخاصة أصدقائي الشباب، على التصويت بأعداد قياسية".



ويُجري الاقتراع على 70 مقعدًا، وسيتم إعلان النتائج في 11 فبراير.



وسيكون الفوز في نيودلهي بين حزب بهاراتيا جاناتا، وحزب رئيس الوزراء الحالي آرفين آدمي



وسلط حزب أدمي الضوء على مدى السنوات الخمس الماضية، على إصلاح المدارس الحكومية والرعاية الصحية في مدينة تحتوي على أكثر من 16 مليون شخص.



ومع ذلك، فقد ركز حزب بهاراتيا جاناتا على عمل حكومة مودي الفيدرالية منذ إعادة انتخابه في مايو الماضي، ولا سيما التغييرات التي استأنفت القاعدة الهندوسية للحزب مثل الإصلاحات في منطقة كشمير المتنازع عليها وقرار المحكمة، وبدعم من الحكومة، مما يمهد الطريق لبناء معبد هندوسي في موقع متنازع عليه منذ فترة طويلة في شمال الهند.



