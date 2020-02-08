سعر الدولار اليوم السبت 8-2-2020 في مصر

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم السبت 8-2- 2020، في البنوك المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل متوسط سعر الدولار عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع بحسب آخر البيانات الصادرة عن البنك الأهلى المصري وننشر فيما يلي أخر تحديثات أسعار الدولار في البنوك وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.72 جنيه للشراء، و 15.82 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.72 جنيه للشراء، و 15.82 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع.



