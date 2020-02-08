طرح أول أغنية من فيلم "أيشومان كورانا" الجديد Shubh Mangal Zyada Saavdhan



ونقل موقع "إنديا توداي"، فيديو الأغنية التي طرحت بعنوان Mere Liye Tum Kaafi Ho، وقد ساهم أيشومان في الغناء بها.



وحققت الأغنية منذ طرحها على موقع يوتيوب مطلع شهر فبراير الجاري، عدد مشاهدات تخطى 7 ملايين مشاهدة.



وذكر موقع إنديا توداي، أن فيلم أيشومان الجديد Shubh Mangal Zyada Saavdhan، سيشارك في بطولته كل من جيتندرا كومر، ونينا جوبتا، ومانوريشي شادا، وجاجاراج راوجميعهن في أدوار رئيسية.



طرحت شركة الإنتاج الهندية "تي سيرياس"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، فيديو أول أغنية ترويجية لفيلم النجم الهندي أيشومان كورانا الجديد Shubh Mangal Zyada Saavdhan.