Advertisements
Advertisements
Advertisements

طرح أول أغنية من فيلم "أيشومان كورانا" الجديد Shubh Mangal Zyada Saavdhan

السبت 08/فبراير/2020 - 09:17 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

طرحت شركة الإنتاج الهندية "تي سيرياس"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، فيديو أول أغنية ترويجية لفيلم النجم الهندي أيشومان كورانا الجديد Shubh Mangal Zyada Saavdhan.

ونقل موقع "إنديا توداي"، فيديو الأغنية التي طرحت بعنوان Mere Liye Tum Kaafi Ho، وقد ساهم أيشومان في الغناء بها.

وحققت الأغنية منذ طرحها على موقع يوتيوب مطلع شهر فبراير الجاري، عدد مشاهدات تخطى 7 ملايين مشاهدة.

وذكر موقع إنديا توداي، أن فيلم أيشومان الجديد Shubh Mangal Zyada Saavdhan، سيشارك في بطولته كل من جيتندرا كومر، ونينا جوبتا، ومانوريشي شادا، وجاجاراج راوجميعهن في أدوار رئيسية.
Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة الا ربع

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

منذ أقل من ساعة

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 16 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 12 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 13 ساعة

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:31 ص

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

الأرصاد: أمامنا 48 ساعة على انتهاء موجة عدم الاستقرار

08:53 ص

مفاجأة جديدة يفجرها مخرج مباراة الأهلي وبيراميدز

09:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status