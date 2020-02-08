الموت يفجع الفنان الشعبي طارق الشيخ

كشفت الصفحة الشخصية للمطرب الشعبى طارق الشيخ عن وفاة والده الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى لصباح اليوم، حيث قاموا بكتابة منشورًا قالوا فيه: "لا حول الله ولا قوة إلا بالله، توفى الآن والد الفنان طارق الشيخ، نرجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة"، وانهالت عليهم التعليقات بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.





وفي سياق آخر، يستعد الفنان طارق الشيخ خلال الأيام المقبلة لطرح ألبومه الجديد، ويحتوي الألبوم على ثمانية أغانى.



يتعاون طارق الشيخ في ألبومه الجديد مع العديد من الشعراء والموزعين والملحنين من أبرزهم : عزيز الشافعي، تامر حجاج،وسيد شعبان،أشرف البرنس،كريم عبد الوهاب، وعصام حجاج، طه الحكيم وصلاح مندي،أحمد أمين،فضل الراوي،سامح الكومي،محمد النجار.