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بشرى تكشف سبب "ضيق تنفسها" بعد شائعة إصاباتها بفيروس كورونا

السبت 08/فبراير/2020 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
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ردت الفنانة بشرى على الشائعات الكاذبة حول إصابتها بفيروس كورونا إثر تعرضها لأزمة صحية تسببت في عدم قدرتها على التنفس، حيث نشرت صورتها في المستشفى عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

ووجهت الشكر "لجميع من اهتم بالسؤال" عن حالتها الصحية "من الزملاء والأصدقاء". وأكدت أنها غادرت المستشفى يوم الأربعاء، وذلك بعد أن لبثت فيه 3 أيام.

أوضحت أن سبب تواجدها في المستشفى هو إصابتها بالحساسية الموسمية التي "لم تُعالج بشكل صحيح"، وهو ما أدى لإصابتها بـ"حساسية ربوية حادة" وبصعوبة في التنفس.

كما وجهت بشرى، الشكر لطبيبها المختص "الذي تدارك الأمر في الوقت المناسب"، خاصةً وأنه على علم بحقيقة حالتها منذ 3 سنوات.

وأعربت عن تمنيها بعدم نشر شائعات حول حالتها الصحية، مؤكدةً أنها تتواجد حالياً في منزلها حيث تتلقى العلاج وتنفذ تعليمات طبيبها بضرورة الحصول على راحة كافية.



بشرى تكشف سبب "ضيق تنفسها" بعد شائعة إصاباتها بفيروس كورونا
بشرى تكشف سبب "ضيق تنفسها" بعد شائعة إصاباتها بفيروس كورونا
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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس فنانة بشرى الفجر الفني

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