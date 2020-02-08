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"يتجول في الشوارع بدون حذاء".. صورة صادمة لجاستن بيبر

السبت 08/فبراير/2020 - 03:57 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوارًا صادمة للنجم الكندي جاستن بيبر وبدا فيها في حالة غير طبيعية.

ولفت في إحدى تلك الصور التي نشرها أيضاً موقع Daily Mail نقلاً عن موقع Splash News الأنظار وهو يسير في أحد الشوارع في نيويورك منتعلاً الجوارب ومن دون حذاء وفي أخرى وهو ينام في كيس

وأشار الكثيرون إلى أنه يفعل هذا بسبب تأثير ادمانه على الممنوعات في السنوات السابقة.

ونشر موقع CNN فيديو ظهر فيه النجم وهو يتلقى الحقن الوريدية كعلاج وليتمكن من النوم. ونقل عنه قوله: "كان ذلك طريقة للهرب بالنسبة إلي. كنت صغيراً في السن تماماً مثل أي نجم صغير لا خبرة له. لقد كان وقوفي أمام الكاميرا تجربة غريبة ومختلفة".

وتابع: "كنت أمتلك الكثير من المال والكثير من الأشياء. وكان يحيط بي كل أولئك الأشخاص الذين يبدون تعلقهم بي ويريدون الحصول على بعض المكاسب وعلى اسلوب حياة كنت أتبعه"

وأضاف: "قررت التوقف عن تعاطي الممنوعات حين رأيت أنني شارفت على الموت. دخل حارسي إلى غرفتي ليتفحص نبضي ليلاً. لم يكن الناس يعلمون إلى أي درجة أصبح الأمر خطيراً".

وختم: "أسأت معاملة جسمي. والآن أحاول أن أكون أفضل، أفضل زوج، أفضل أب، أفضل صديق... من أجل المعجبين الذين يريدون الاستفادة من موسيقاي. ولا يمكني فعل هذا إذا لم أكن بصحة جيدة"

ويشار إلى أن بيبر أعلن في العام 2019 أنه تم تشخيص إصابته بمرض لايم وأنه يحاول التعايش مع ذلك.

"يتجول في الشوارع بدون حذاء".. صورة صادمة لجاستن بيبر
"يتجول في الشوارع بدون حذاء".. صورة صادمة لجاستن بيبر
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جولة جاستن بيبر الفجر الفني

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