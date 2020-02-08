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الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

السبت 08/فبراير/2020 - 03:42 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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أعرب مستشار القوات المسلحة الليبية، صلاح الدين عبدالكريم، عن تحيته للدولة المصرية قيادة وشعبا لوقوفهم بجانب الليبيين، قائلا: "لن ننسى فضل الشعب المصري".

وأشار "عبدالكريم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن قرار حكومة السراج والتنظيمات الإرهابية ليس منهم، وإنما قادم من قطر وتركيا، مؤكدا أن النظامين التركي والقطري يحركان الدمى الإرهابية.

وأكد مستشار القوات المسلحة الليبية، أن هناك أطراف تستفيد من وجود الإرهاب في ليبيا، مضيفا أن الليبين سيحررون أرضهم من التنظيمات والجماعات الإرهابية سلما أو حربا.
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