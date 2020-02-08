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بسبب كورونا.. حفل زفاف جماعي بـ"الكمامات"

السبت 08/فبراير/2020 - 03:00 ص
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حفل الزفاف
حفل الزفاف
الفجر
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نظمت كنيسة رئيسية في سيول، بكوريا الجنوبية، حفل زفاف جماعي من نوع خاص، حيث ارتدى غالبية الحضور، كمامات، وتم اتخاذ تدابير وقائية صارمة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفق موقع "العربية نت"، فقد وزع موظفي الكنيسة الأقنعة الطبية وفحصوا درجة حرارة الأزواج، وأعدوا مطهرًا يدويًا خاصًا بحفل الزفاف الذي حضره نحو 30 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، في مركز تشيونغ شيم للسلام العالمي في جابيونغ، شمال شرقي سيول.

وكشفت الكنيسة أنه بين المدعوين هناك 6 آلاف من الأزواج الجدد.

في السياق، قال العريس الكوري الجنوبي المشارك في الحفل، لي كوون سيوك: "أنا سعيد جدًا لحضور حفل زفاف مشترك، وبما أن فيروس كورونا يدور في هذه الأيام، فقد ارتديت قناعًا لتوخي الحذر".

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر منذ أسابيع في منطقة ووهان الصينية، وحصد أرواح مئات المواطنين، وأصيب به الآلاف.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفيروس أصبح حالة طارئة، بعد انتقاله إلى عشرات الدول الأخرى.

وسجلت كوريا الجنوبية 24 حالة من الإصابات المؤكدة بالفيروس، ومنعت سيول دخول الأجانب الذين كانوا في الآونة الأخيرة في ووهان، مركز انتشار الفيروس.
بسبب كورونا.. حفل زفاف جماعي بـ"الكمامات"
بسبب كورونا.. حفل زفاف جماعي بـ"الكمامات"
بسبب كورونا.. حفل زفاف جماعي بـ"الكمامات"
بسبب كورونا.. حفل زفاف جماعي بـ"الكمامات"
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الكلمات المفتاحية

وهان كوريا الجنوبية كورونا كمامات الصين

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