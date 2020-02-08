Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستاذ عقيدة بـ"الأزهر" تصدم المقبلين على الزواج: "الست أمينة ماتت"

السبت 08/فبراير/2020 - 02:31 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
وجهت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، نصيحة إلى الشباب المقبلين على الزواج، بتفهم مستجدات العصر، معلقة: "الست أمينة ماتت، وسي السيد بصورته المعروفة لم يعد موجود".

وقالت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن إحصائيات نسب الطلاق في مصر مخيفة، لافتة إلى أن الطلاق أصبح سهلا بين الشباب.

وطالبت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، النوادي الاجتماعية أن تستقبل أهل الاختصاص للحديث مع المقبلين على الزواج مرة أسبوعيا؛ لتوعيتهم بطبيعة الأسر، وطبيعة الحياة الزوجية، مشددة على ضرورة أن يحضر الشباب المقبل على الزواج ندوات ومحاضرات للتأهيل للزواج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ندوات الزواج الزواج آمنة نصير

أخبار تهمك

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 4 ساعات

خبير تحكيمي يكشف صحة هدف الأهلي المثير للجدل في بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 8 ساعات

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 10 ساعات

رعب للأهلي والزمالك.. مفاجأة جديدة حول اختيار ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. توضيح من التعليم العالي بشأن بدء الدراسة في الجامعات غدا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

آمنة نصير: "توثيق الطلاق الشفوي فرملة للرجل.. وأمان لقدسية البيت"

أستاذ علم اجتماع: التركيز على المظاهر السبب في انتشار الطلاق

أستاذة علم نفس تُحذر من الوصول لهذا السن دون زواج (فيديو)

سعاد صالح: توثيق الزواج الشفوي به حماية للأسر

آمنة نصير: الخلع طوق نجاة للمرأة

آمنة نصير للمقبلين على الزواج: "الست أمينة ماتت"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

12:34 ص

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status