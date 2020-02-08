أستاذ عقيدة بـ"الأزهر" تصدم المقبلين على الزواج: "الست أمينة ماتت"

وجهت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، نصيحة إلى الشباب المقبلين على الزواج، بتفهم مستجدات العصر، معلقة: "الست أمينة ماتت، وسي السيد بصورته المعروفة لم يعد موجود".



وقالت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن إحصائيات نسب الطلاق في مصر مخيفة، لافتة إلى أن الطلاق أصبح سهلا بين الشباب.



وطالبت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، النوادي الاجتماعية أن تستقبل أهل الاختصاص للحديث مع المقبلين على الزواج مرة أسبوعيا؛ لتوعيتهم بطبيعة الأسر، وطبيعة الحياة الزوجية، مشددة على ضرورة أن يحضر الشباب المقبل على الزواج ندوات ومحاضرات للتأهيل للزواج.