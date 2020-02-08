"السكك الحديدية" تعلن 3 أرقام للاستفسار عن مواعيد القطارات

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، ثلاثة أرقام لتلقي استفسارات المواطنين عليها بشأن مواعيد القطارات وشكاوى الركاب.



وأوضحت الهيئة أن هذا يأتي في إطار خطة وزارة النقل لزيادة التواصل بين الركاب والهيئات التابعة لها، لضمان تحسين الخدمة المقدمة للركاب.



وأوضحت أنه يمكن التواصل معها على الأرقام التالية:



01220008807 — 01220008806 — 01274422925