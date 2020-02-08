أبدعت فى الكتابة والتمثيل ولقبت بأم الممثلين.. معلومات لا تعرفها عن نادية رفيق

- أول أعمالها كمؤلفة هي تأليف سهرة تليفزيونية بعنوان "سعادة بلا طعم"، وبعدها كتبت نادية رفيق القصة والسيناريو والحوار للسهرة التليفزيونية "صدي الكبرياء".



- شاركت نادية رفيق في عام ١٩٩٣ السيناريست إبراهيم عزقلاني في كتابة السيناريو والحوار لفيلم "لعبة الأيام"، وقامت بتأليف مسلسل "حتي لايغيب القمر".



- آخر ما كتبته نادية رفيق للدراما التليفزيونية عام ٢٠٠٦، حيث قدمت مسلسل " أولاد الغالي".



- رحلت عن عالمنا يوم ١٧ يناير ٢٠٢٠ عن عمر يناهز ٨٥ عامًا، بعد رحلة طويلة من مشوارها الفني.









- من أبرز أعمالها الدرامية: "ليلة القبض على فاطمة، قلوب حائرة، باب الخلق".- لم تكن بارعة فقط فى التمثيل، فهي أيضاً كانت تملك موهبة الكتابة وعملت كمؤلفة في العديد من الأعمال الفنية.