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أبدعت فى الكتابة والتمثيل ولقبت بأم الممثلين.. معلومات لا تعرفها عن نادية رفيق
السبت 08/فبراير/2020 - 01:45 ص
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ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نادية رفيق، حيث إنها من مواليد ٨ فبراير، دخلت مجال الفن ولم يتجاوز عمرها الثامنة عن طريق الإذاعة الأهلية.
وفى ذكرى ميلادها يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عن نادية رفيق..
- ولدت الفنانة نادية رفيق يوم ٨ فبراير عام ١٩٣٥، ودخلت مجال الفن عام ١٩٣٤ عن طريق الإذاعة الأهلية.
- لقبت بأم الممثلين حيث جسدت دور الأم بشكل كبير خلال مشوارها الفني.
- قدمت أكثر ما يقرب من ١٥٠ عملًا فنيًا مميزًا سواء فى السينما أو الدراما.
- من أبرز أعمالها السينمائية "الإرهاب، القاتلة، قضية الأستاذة عفت، سواق الهانم، كباريه.
- من أبرز أعمالها الدرامية: "ليلة القبض على فاطمة، قلوب حائرة، باب الخلق".
- لم تكن بارعة فقط فى التمثيل، فهي أيضاً كانت تملك موهبة الكتابة وعملت كمؤلفة في العديد من الأعمال الفنية.
- لم تكن بارعة فقط فى التمثيل، فهي أيضاً كانت تملك موهبة الكتابة وعملت كمؤلفة في العديد من الأعمال الفنية.
- أول أعمالها كمؤلفة هي تأليف سهرة تليفزيونية بعنوان "سعادة بلا طعم"، وبعدها كتبت نادية رفيق القصة والسيناريو والحوار للسهرة التليفزيونية "صدي الكبرياء".
- شاركت نادية رفيق في عام ١٩٩٣ السيناريست إبراهيم عزقلاني في كتابة السيناريو والحوار لفيلم "لعبة الأيام"، وقامت بتأليف مسلسل "حتي لايغيب القمر".
- آخر ما كتبته نادية رفيق للدراما التليفزيونية عام ٢٠٠٦، حيث قدمت مسلسل " أولاد الغالي".
- رحلت عن عالمنا يوم ١٧ يناير ٢٠٢٠ عن عمر يناهز ٨٥ عامًا، بعد رحلة طويلة من مشوارها الفني.
- شاركت نادية رفيق في عام ١٩٩٣ السيناريست إبراهيم عزقلاني في كتابة السيناريو والحوار لفيلم "لعبة الأيام"، وقامت بتأليف مسلسل "حتي لايغيب القمر".
- آخر ما كتبته نادية رفيق للدراما التليفزيونية عام ٢٠٠٦، حيث قدمت مسلسل " أولاد الغالي".
- رحلت عن عالمنا يوم ١٧ يناير ٢٠٢٠ عن عمر يناهز ٨٥ عامًا، بعد رحلة طويلة من مشوارها الفني.
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