الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بعين شمس

وتخلل القداس الإلهي صلاة رفع بخور عشية بمشاركة الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، والأب فادي سعدي.



وألقي نيافته كلمة العظة حول "بيت الله من الحجر إلي البشر".



وعقب نهاية القداس الإلهي التقى بأقباط الكنيسة في جلس حوارًا مفتوحًا مع شعب الرعية، حيث ألقى كلمة حول: علاقة كلا من المرأة والرجل بالله.



وعقب القداس، التقى صاحب النيافة مع بعض مجلس النواب والكهنة من الكنيسة الأرثوذكسية، وتفقد خدمة التربية الكنسية، كما عقد جلسة حوار أبوي بينه وبين الشباب، حيث تحدث عن معني الشباب، وكيف تمنع سرقة شبابك.

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، الجمعة، القداس الإلهي من كنيسة العذراء بعين شمس.