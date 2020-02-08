Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء مريم بعين شمس

السبت 08/فبراير/2020 - 07:36 ص
Advertisements
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حازم رفعت
Advertisements
ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، الجمعة، القداس الإلهي من كنيسة العذراء بعين شمس.

وتخلل القداس الإلهي صلاة رفع بخور عشية بمشاركة الأب كيرلس نظيم، راعي الكنيسة، والأب فادي سعدي.

وألقي نيافته كلمة العظة حول "بيت الله من الحجر إلي البشر".

وعقب نهاية القداس الإلهي التقى بأقباط الكنيسة في جلس حوارًا مفتوحًا مع شعب الرعية، حيث ألقى كلمة حول: علاقة كلا من المرأة والرجل بالله.

وعقب القداس، التقى صاحب النيافة مع بعض مجلس النواب والكهنة من الكنيسة الأرثوذكسية، وتفقد خدمة التربية الكنسية، كما عقد جلسة حوار أبوي بينه وبين الشباب، حيث تحدث عن معني الشباب، وكيف تمنع سرقة شبابك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الكنيست الأنبا باخوم أقباط

أخبار تهمك

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 15 ساعة

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فايلر يجهز مفاجأة غير متوقعة لجماهير الأهلي أمام الطلائع

منذ حوالي 9 ساعات

التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يحيل كريم شحاتة للتحقيق بسبب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 14 ساعة

"أمطار غزيرة على هذه المناطق".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

"سقوط أمطار".. الأرصاد تعلن طقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ حوالي 10 ساعة

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

منذ 36 دقيقة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عدم استقرار في الأحوال الجوية.. رياح وأمطار متقطعة في الدقهلية

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأنبا باخوم يترأس القداس الإلهي بكنيسة العائلة المقدسة للكاثوليك في المطرية

الأنبا باخوم يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بشبرا الخيمة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد ميلاد الأنبا يوسف أبو الخير

الأنبا باخوم يحتفل بعيد السيامة الكهنوتية راعي كنيسة عذراء السجود

للمرة الأولى.. الأنبا باخوم يزور كنيسة السيدة العذراء بشبرا

الأنبا باخوم يترأس القداس الالهي بكنيسة العذراء مريم في شبرا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:31 ص

مفاجأة جديدة بشأن جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

07:41 م

الجيش الليبي يوجه رسالة للدولة المصرية

03:42 ص

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

03:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status