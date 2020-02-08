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محافظ كفر الشيخ لـ"الفجر": صرف تعويضات لضحايا مركب الصيد بالسعودية

السبت 08/فبراير/2020 - 12:46 ص
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اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
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قدم اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، التعازي لأهالي الصيادين الثلاثة أبناء مدينة البرلس، الذين لقوا مصرعهم بعد انفجار مركبهم إثر إصطدامهم بلغم بحري زرعه ميلشيا الحوثي في المياه الدولية.

وأضاف نورالدين، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه سيتم صرف تعويضات لضحايا الحادث الإرهابي خلال الأيام القليلة الماضية، بعد فحص الأمر من الدولة والمحافظة أيضا، لافتا إلى أن القيادة السياسية تعمل على تخفيف المعاناة عن أهالي الضحايا والوقوف بجانبهم والشد من أزرهم.

يذكر أن مركب صيد، انفجرت يوم الأربعاء الماضي، في مياه البحر الأحمر الدولية وعلى متنها 6 صيادين مصريين يعملون بالسعودية، بينهم 5 من محافظة كفر الشيخ، وآخر من محافظة دمياط، ما أدي إلى مصرع 3 منهم وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم جميعا إلى إحدى مستشفيات مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية.
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