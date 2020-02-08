أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت 8-2-2020 بعد ارتفاعات في سعر الجرام

استقرت اسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 8-2-2020، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات طفيفية مع نهايىة تعاملات الأمس الجمعه في أسواق الصاغة.

وقفز سعر جرام الذهب نحو 2 جنيه نهاية تعاملات الأمس الجمعه بعدما شهد هبوط قوي طوال تعاملات الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم السبت8-2-2020 في محلات الصاغة :





و جائت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 8-2-2020 كالأتي:

سعر جرام عيار 21 نحو 691 جنيه.

سعر جرام عيار 18 نحو 588 جنيه.

سعر جرام عيار 24 نحو 785 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 5480 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد خسرت نحو 9 جنيهات للجرام خلال تعاملات أول اسابيع من شهر فبراير الأسبوع الماضي ، مع تراجع سعر الذهب العالمي، بعد تلاشي المخاوف من عدم السيطرة على انتشار فيرس كورونا في الصين.