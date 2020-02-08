حميد الشاعري ومحمد محي ونخبة من نجوم الفن في حفل "ليلة حب"











انتهى منذ قليل حفل "ليلة حب"، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.وحضر الحفل كل من محمد محيي، حميد الشاعري، سهير المرشدي، حسام حسني، عمرو عبد العزيز، حنان مطاوع، أحمد ماهر، وفرقة الأصدقاء وغيرهم."ليلة حب" جاء لإحياء ذكرى كوكب الشرق، وأيضًا احتفالًا بمناسبة عيد الحب، وأحياه كل من مي فاروق، هلا رشدي، ريهام عبد الحكيم، ريم عز الدين، وماريز لحود، مجتمعين في حفل واحد لأول مرة، بقيادة المايسترو محمد عثمان.جدير بالذكر أن الحفل هو الأول ضمن مشروع أطلقه المايسترو محمد عثمان، يحمل اسم "سهرات ليالي زمان" لإحياء ذكرى عمالقة الطرب في زمن الفن الجميل.