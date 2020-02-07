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الولايات المتحدة تشجع الحكومة العراقية الجديدة لحماية المتظاهرين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 11:47 م
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بوابة الفجر
ترجمة - منة الشريف
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بعد أشهر من استقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي؛ حيث وافقت الأحزاب السياسية الشيعية أخيرًا على تعيين محمد علاوي، وزير سابق في الحكومة، خلفًا له.

ولكن كيف تنظر الولايات المتحدة إلى ترشيحه؟
تعتر جيرالدين جسام جريفيث هي واحدة من المتحدثين الرسميين باللغة العربية في وزارة الخارجية الأمريكية؛ حيث تحدثت إلى قناة روداو في وقت متأخر من اليوم الجمعة، وسلطت الضوء على الموقف الأمريكي من التطورات في العراق وسوريا، بما في ذلك الاحتجاجات العراقية، وعدم الاستقرار السياسي والاستقلال الكردي في شمال شرق سوريا.

وكيف ترى الولايات المتحدة ترشيح محمد علاوي رئيسا لوزراء العراق؟ هل يمكنه تشكيل حكومة ناجحة وسط التوترات المستمرة في البلاد؟

كما شجعت الولايات المتحدة الحكومة العراقية الجديدة على الالتزام بحماية المتظاهرين المسالمين وحرية التعبير.

وكيف ترى موقف رجل الدين الشيعي الأعلى، آية الله العظمى علي السيستاني، من الاحتجاجات في العراق؟

كما قال السيستاني، فإن حماية المتظاهرين المسالمين هي الأولوية الأولى [للعراق] والشيء المهم هو أن هؤلاء الناس يجب أن يكونوا أحرارًا في التعبيرعن أنفسهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بمطالبهم بإجراء إصلاحات حقيقية على الأراضي العراقية.

وبعد اغتيال قاسم سليماني وعبده مهدي المهندس، كانت العلاقات بين الأحزاب السياسية الشيعية شائكة، حيث ما الذي ستفعله الولايات المتحدة لإعادة تنظيم علاقاتها مع الجهات الفاعلة في العراق؟

وإعتبرت الشراكة بين الولايات المتحدة والعراق طويلة الأمد وعميقة، كما أعلنت الحكومة العراقية الأسبوع الماضي، تم استئناف العمليات العسكرية المشتركة بين القوات العراقية وقوات التحالف.

وفي إطار هذه الشراكة الناجحة، تم تدريب أكثر من 200000 جندي عراقي، وهزم داعش [داعش] بنسبة 100 ٪ في العراق، وتم تحرير التربة العراقية و[مهدنا] الطريق أمام عودة جميع العراقيين إلى العراق. منازلهم.

وإن هناك شائعات بأن الولايات المتحدة قد تدعم منطقة سنية في العراق، هل تؤيد منطقة سنية؟

كما سعت الولايات المتحدة من أجل عراق يتمتع بالسيادة والاستقلال والازدهار الاقتصادي.

وعندما هاجم حشد الشعبى كركوك وشنجال في 16 أكتوبر 2017، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنه يجب على الجميع معرفة أن هذه المناطق يجب أن يتم التعامل معها وفقا للمادة 140 من الدستور العراقي.

ونمت سيطرة تنظيم "داعش" في هذه المناطق، ما الذي تستطيع الولايات المتحدة فعله حتى تتمكن قوات البشمركة من العودة إلى هذه المناطق المأهولة بالسكان الأكراد وحمايتها بالتنسيق مع الجيش العراقي؟

وإن شراكتنا مع قوات البشمركة مهمة للغاية وسنحتفظ بالشراكة لهزيمة المقاتلين الموجودة على الأراضي العراقية بشكل كامل.

وهناك محادثات مستمرة في جنيف وأماكن أخرى حول مستقبل سوريا، هل ستدعم الولايات المتحدة الحكم الذاتي الكردي في شمال شرق سوريا؟

ودعمت الولايات المتحدة العملية السياسية في جنيف وتنفيذ المبادئ بموجب قرار الأمم المتحدة (2254).
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الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة المتظاهرين العراق السوريا الاحتجاجات

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