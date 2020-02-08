الشرنوبي: الجيش المصري مدرسة.. "وأتمنى تكرار تجربة فيلم الممر"













أشاد الفنان محمد الشرنوبي، بفيلم الممر، قائلًا: "كنت فخور ببلدي وبجيش بلدي أثناء تصوير فيلم الممر".وتابع "الشرنوبي"، خلال حواره مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة: "أنا في عرض فيلم الممر، كنت فخور بالفيلم وبجيش بلدي ومش مصدق إني جزء من الفيلم ده".وأضاف الفنان، أن جميع أبطال فيلم الممر، كانت لهم أبعاد إنسانية وعليهم مسئولية في الفيلم، متابعًا: "الجيش المصري مدرسة، وأتمنى أن تتكرر تجربة الممر في شيء آخر لأنه كان متعة خاصة".