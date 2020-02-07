قبل موقعة الترجي.. مرتضي منصور يوجه رسالة قوية إلى لاعبي الزمالك (فيديو)





تحدث مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن المواجهة المرتقبة لفريقه ضد الترجي التونسي المقرر لها 14 فبراير الجاري، في نهائي كأس السوبر الإفريقي والتي ستقام بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وقال "منصور" في تصريحات عبر قناته على موقع "يوتيوب": " أكن الشكر والتقدير والاحترام لشعب مصر العظيم وخاصة الجماهير الزملكاوية المتواجدة بالعاصمة القطرية "الدوحة" على الدعم والمساندة الكبيرة للفريق قبل السوبر الإفريقي"، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر عندما يشاهد فيديوهات تشجيع الجمهور للزمالك بـ"قطر".





وأضاف رئيس الزمالك: " لا يوجد أي مشكلة مع فريق الترجي التونسي بل أنه فريق كبير وعظيم وله كل التقدير والاحترام، ولكن مشكلتنا مع الأرض التي تستضيف المباراة، مشكلتنا مع حكام قطر وليس الشعب القطري".





وتابع : " لاعبو الزمالك سيكونوا على قدر المسئولية أمام الترجي التونسي في نهائي كأس السوبر الإفريقي، وأتمني من الجماهير البيضاء دعم ومساندة الفريق داخل مصر وفي مدينة الدوحة القطرية".





واختتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: " أنا أول رئيس نادي في العالم يحصل على تعهد من اتحاد قاري بتأمين فريقه وحمايته في دولة أخري، وهذا يعد انتصار لنادي الزمالك الكبير ولمرتضي منصور "الأسد" ".





ويخوض فريق الزمالك نهائي كأس السوبر الإفريقي باعتباره حامل لقب النسخة الماضية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بينما الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في "الدوحة" يوم 14 فبراير الجاري.



