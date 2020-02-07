الناتو: على الصين الانضمام لآلية الرقابة على الأسلحة مع واشنطن وموسكو

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على ضرورة انضمام الصين إلى آلية الرقابة على الأسلحة إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا.

وقال نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشيا جيوانا، خلال ندوة نقاش في واشنطن، اليوم الجمعة، إن "الصين تمتلك مئات الصواريخ التي كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، وأخيرا أظهرت الصين صاروخا نوويا حديثا عابرا للقارات، وهو قادر على الوصول إلى الولايات المتحدة وأوروبا".





وتابع المسؤول قوله، إن "الصين لم تنتهك أي معاهدات حول الرقابة على الأسلحة، لأنها ليست طرفا فيها... ونحن نعتقد أن الوقت حان لتشارك الصين في الرقابة على الأسلحة مع الولايات المتحدة وروسيا".





ورجح جيوانا أن ذلك لن يحدث قريبا.





يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت العام الماضي من معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى. كما سينتهي سريان معاهدة "ستارت-3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في فبراير 2021، في حال عدم تمديدها.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن رغبته في صياغة معاهدة ثلاثية جديدة حول الصواريخ النووية مع روسيا والصين، لكن الأخيرة رفضت هذه الفكرة.