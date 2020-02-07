ميراز لحود تتألق بأغنية "بدي أشكيلك" في "ليلة حب" كوكب الشرق (صور)

تألقت ميراز لحود في أغنية بدي اشكيلك وذلك خلال حفل ليلة حب ام كلثوم بالمنارة وتألقت بفستان يحمل اللون الاسود.



تميز حفل "ليلة حب" والذي أقيم مساء اليوم علي مسرح المنارة بالتجمع الخامس بديكورات غلب عليه طابع زمن الفن الجميل، حيث قدمت مصممة الديكور "يسرا عبد الرحمن" بتصميمات لأم كلثوم وشرائط الكاسيت والتليفزيون القديم.



وقد امتلئ المسرح بالجمهور بعدما نفدت التذاكر بالكامل في حفل مهيب، لإحياء ذكري كوكب الشرق "أم كلثوم" في مشروع يقدمه المايسترو "محمد عثمان" يحمل عنوان "ليالي سهرات زمان" لتقديم حفلات متتابعة لنجوم زمان.

