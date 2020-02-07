مدير التخطيط بسيماف: 40% من مهندسي المصنع "سيدات"



وأضافت "مبروك، خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن المصنع به ورشة خاصة بتشطيب عربات الركاب والتي تبدأ بعد الدهان وتنقسم إلى تشطيب داخل وأسفل العربة.



ونوهت مدير إدارة تخيط الإنتاج بمصنع سيماف إلى أن المصن يمتلك تكنولوجيا حديثة؛ لذلك يستطيع إنتاجه من عربات القطارات منافسة مثيله في العالم.





قالت المهندسة زينب مبروك، مدير إدارة تخطيط الإنتاج بمصنع "سيماف" إن 40% من مهندسي المصنع من السيدات، مشيرة إلى أن عربات القطار التي يتم إنتاجها تتفق مع المواصفات العالمية.