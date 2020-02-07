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سفارة المملكة ببريطانيا تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:46 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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ناشدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى بريطانيا، مساء اليوم الجمعة، المواطنين السعوديين المتواجدين فيها بتوخي الحيطة والحذر بسبب سوء الأحوال الجوية، وتوقع سقوط أمطار وحدوث رياح شديدة في بعض المناطق في المملكة المتحدة البريطانية.

وقالت سفارة المملكة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نظراً لسوء الأحوال الجوية وتوقع أمطار ورياح شديدة في بعض المناطق في المملكة المتحدة وإغلاق الحدائق يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2019م، تأمل السفارة من كافة المواطنين توخي الحيطة والحذر والتواصل مع الشرطة والسفارة في حالة الطوارئ".

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الكلمات المفتاحية

سفارة المملكة سفارة بريطانيا المملكة السعودية الأحوال الجوية

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