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هل يرحل أبو جبل عن الزمالك؟.. وكيله يرد

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:29 م
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أبو جبل
أبو جبل
رامي بشاي
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كشف سيد مرعي، وكيل محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال وكيل أبو جبل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم شحاتة في برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك :" بالفعل أبوجبل تلقى عرضاً سعودياً في الفترة الأخيرة التي شهدت تألقه بشدة".

وأضاف :" بالطبع الوقت لم يسمح لمناقشة العرض بسبب المواجهات الصعبة التي تنتظر الزمالك خلال الشهر الجاري، واتفقنا على عدم فتح هذا الملف عند وصول العرض".

وتابع :"أشكر مجلس إدارة الزمالك على مجهودهم الوفير وعلى وجود 4 حراس من العيار الثقيل في صفوف الفريق الأول للنادي".

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الكلمات المفتاحية

الزمالك أبو جبل

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