الخارجية: عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي حافل بالإنجازات

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تعزيز السلم والأمن بجانب الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي كان على رأس أولويات مصر خلال رئاستها للاتحاد.



وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن اجتماعات المجلس التنفيذي ناقشت عدد كبير من الموضوعات ذات الأولوية على الأجندة الإفريقية، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية أشاد بروح التعاون بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي وتحدث عن ما تحقق خلال العام الماضي خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وما تحقق من إنجازات ونجاحات.



وأكد أن عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام حافل بالإنجازات على كافة المستويات، لافتًا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري التقى بوزير خارجية جنوب إفريقيا ومصر أكدت على تقديم كل الدعم لجنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي.

