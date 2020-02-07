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نظافة وتطوير.. شركة جديدة تتسلم كافيتريا نقابة الصحفيين

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:24 م
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جانب من النظافة
جانب من النظافة
ميسون أبو الحسن
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استلمت إحدى شركات إدارة المطاعم، كافتيريا الدور الثامن بمبنى نقابة الصحفيين أمس، وذلك بعد أن تعاقدت مع إحدى شركة الأوقاف التي تدير شؤون النظافة والكافيتريات وفقًا لبروتوكول تعاون مع النقابة.

وقال محمد يحيى يوسف السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، إن الشركة استلمت أمس الدور الثامن، وحضر طاقم عمالة المطعم الجديد إلى النقابة يوم الجمعة لتنظيف الدور بالكامل، تمهيدًا لشتغيل المطعم بشكل تجريبي، في شكل جديد يليق بنقابة الصحفيين، لحين إدخال العديد من الوجبات الإضافية المميزة، ليعمل بصورة جديدة عما كان عليه. 

وأضاف في بيان له، أن محمد شبانة سكرتير عام النقابة اجتماع مع مسؤولي شركة المطاعم الجديدة، وطلب منهم ضرورة إدخال وجبات جديدة والاهتمام بالمنظر العام للكافتريا ونظافتها، خاصة وأنه قام بتغيير الشركة القديمة التي كانت تدير المطعم بسبب كثرة شكاوى الزملاء الصحفيين منها.

وأكد "يوسف" أن رئيس الشركة الجديد وعد بتغيير الشكل بالكامل، وأنه سيقوم بشراء العديد من الأجهزة الجديدة التي تخدمه في العمل، مع الإبقاء على الوجبات المدعمة وأسعارها.
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