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نشرة حوادث الفجر: جريمة تهز حلوان ومفاجآت في واقعة قتيل أبو النمرس

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:22 م
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حوادث الفجر
حوادث الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

"جريمة تهز حلوان".. ذئب بشري يهشم رأس مسنة بـ"حجر".. واعترافات صادمة
اعترف المتهم بقتل جارته المسنة في منطقة حلوان، باعترافات تفصيلية أمام النيابة حيث أنكر التهمة في بادئ الأمر وبتضييق الخناق عليه اعترف بالتفاصيل كاملة.
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ضبط سائق صدم ضابط مرور وحاول الهرب بميدان الأوبرا
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائق صدم ضابط مرور بسيارته السوزوكي أثناء هروبه من المطاردة بميدان الأوبرا بمنطقة وسط البلد، وتم على الفور نقل المصاب لمستشفى الشرطة بالعجوزة لتلقي الرعاية الصحية.
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مسجل خطر.. التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة "قتيل أبو النمرس"
فجرت تحقيقات النيابة، مفاجآت جديدة، في واقعة مقتل الشاب "محمد عبدالحي" صاحب "السوبر ماركت"، في منطقة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، حيث كشفت أن المتهم الرئيسي في القضية "مراد.ج.أ"، ليس من أقرباء القتيل كما تم تداوله في بعض المواقع.
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دافع عن نساء أصدقائه فغدروا به.. "الفجر" داخل منزل "قتيل أبو النمرس"
طيب الأخلاق، محبًا للجميع، لا يختلق المشاكل، كانت تلك الصفات التي وصف بها أهالي قرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، الشاب محمد عبد الحي ذو الـ36 عامًا، قتيل "السوبر ماركت".
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مصرع سائق في حاث انقلاب سيارة ملاكي بمنشأة القناطر
لقي سائق مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى طريق نكلا بمنطقة منشأة القناطر، مما أدى إلى توقف حركة المرور في الاتجاه القادم من الوراق وصولا إلى منشأة القناطر، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم على الفور نقل المتوفى إلى المستشفى.
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ننشر أسماء 31 متهما مخلى سبيلهم بقضية "الصفافير" بتدابير احترازية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي إخلاء سبيل 31 متهمًا بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وذلك بتدابير احترازية في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"الصفافير".
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الكلمات المفتاحية

قتيل أبو النمرس حلوان جريمة تدابير إحترازية اخلاء سبيل متهم

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