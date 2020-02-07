البابا فرنسيس يستقبل بطاركة الشرق الكاثوليك (فيديو)

استقبل قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الجمعة، بطاركة الشرق الكاثوليك، لمناقشة أوضاع الكنائس الكاثوليكية بالشرق الأوسط.





حضر اللقاء بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق سدراك، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك بابل للكلدان الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك مار يوسف عبسي، بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك مار غريغوار بطرس العشرين غابرويان.





ويشارك الأنبا إبراهيم اسحق خلال تواجده في إيطاليا بمؤتمر السلام في بلاد البحر المتوسط والذي ينظمه مجلس الأساقفة الإيطالي خلال هذا الشهر الجاري، كما يشارك أيضا صاحب النيافة الانبا بطرس فهيم في هذا المؤتمر ممثلا مع صاحب الغبطة عن الكنيسة الكاثوليكية المصرية.



