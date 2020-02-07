Advertisements
Advertisements
Advertisements

مراحل تصنيع عربات القطار داخل مصنع سيماف (فيديو)

الجمعة 07/فبراير/2020 - 10:06 م
Advertisements
مراحل التصنيع
مراحل التصنيع
داليا الحسين
Advertisements
عرض الإعلامي حمدي رزق، مقطع فيديو يرصد مراحل تصنيع عربات القطارات الخاصة بالهيئة القومية للسكة الحديد من داخل مصنع "سيماف".

وقال أحد العاملين بشركة سيماف، خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن جميع العربات تخضع لمعايير الجودة العالمية بما فيها جودة المعايير الأوروبية.

وأشار إلى أن العاملين في المصنع يحصلون على دورات تدريبية للتعلم على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالتصنيع، موضحا أنه حصل على 7 دورات تدريبة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصنع مراحل تصنيع عربات القطارات التكنولوجيا

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

للمرة الأولى.. الصين تكشف كيف مات الطبيب صاحب التحذيرات الأولى من "كورونا"

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ حوالي 8 ساعات

الندم يضرب الاتحاد الإسباني بعد خروج برشلونة وريال مدريد من كأس إسبانيا

منذ حوالي 5 ساعات

النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

منذ حوالي 5 ساعات

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

منذ حوالي 4 ساعات

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ يوم

الصين تكشف عن السبب الحقيقي وراء فيروس "كورونا"

منذ ساعة

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ يوم

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ يوم

رابط خفيف | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 انقر هنا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ يوم

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس العربية للتصنيع: نوفر احتياجات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة ألمانية

7 قطارات مكيفة تنفذها الهيئة العربية للتصنيع

مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع: مصنع سيماف يشارك في إنتاج قطارات مترو الأنفاق

تنفيذا لتكليفات السيسي.. "الوزير" يبحث مع "التراس" توطين صناعة الجرارات وعربات السكة الحديد بمصر

تفاصيل تصنيع الهيئة العربية لأول قطار مصري بطابقين لاستيعاب أكبر عدد بأقل تكلفة

وزير النقل يتفقد إنتاج وتصنيع عربات القطارات بمصنع سيماف (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. تطورات جديدة في أزمة كهربا مع الزمالك بعد خطاب "الفيفا"

خاص لـ "الفجر الرياضي".. الأهلي يحصل على توقيع أحمد الشناوي لمدة 4 مواسم

10:04 م

عاجل.. أول خطوات الخطيب لمنع تكرار سيناريو فضيحة الأهلي أمام صن داونز

06:10 م

عاجل.. بيراميدز يفجر مفاجأة بشأن قرار ضد حكم مباراته أمام الأهلي

08:32 م

Click هنا | نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (روابط Light)

06:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status