مراحل تصنيع عربات القطار داخل مصنع سيماف (فيديو)





عرض الإعلامي حمدي رزق، مقطع فيديو يرصد مراحل تصنيع عربات القطارات الخاصة بالهيئة القومية للسكة الحديد من داخل مصنع "سيماف".وقال أحد العاملين بشركة سيماف، خلال حواره مع الإعلامي حمدى رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن جميع العربات تخضع لمعايير الجودة العالمية بما فيها جودة المعايير الأوروبية.وأشار إلى أن العاملين في المصنع يحصلون على دورات تدريبية للتعلم على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالتصنيع، موضحا أنه حصل على 7 دورات تدريبة.