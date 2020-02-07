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التعليم: الدكتور حمد آل الشيخ يفتتح أعمال لقاء قيادات الجامعات.. غدًا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:51 م
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وزير التعليم السعودي - الدكتور حمد آل الشيخ
وزير التعليم السعودي - الدكتور حمد آل الشيخ
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ سيفتتح غدًا السبت, أعمال لقاء قيادات التعليم الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن, وذلك في حضور مديري الجامعات الحكومية والأهلية.

ويأتي اللقاء حرصًا من وزارة التعليم على رفع مستوى أداء الجامعات وتطويره وتجويد مخرجاته، والاستفادة من التجارب المشتركة بينها، بما يحقق مستقبلًا أفضل للطلاب.

هذا وتشمل محاور اللقاء استعراض خارطة الطريق لتطبيق نظام الجامعات الجديد، ومناقشة الهياكل التنظيمية وكفاءة التكلفة التشغيلية للجامعات، وتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية لمواءمة سوق العمل، ومناقشة كفاءة الأنظمة التقنية والأمن السيبراني للجامعات.

ويتضمن جدول أعمال اللقاء مناقشة مبادرات كفاءة الإنفاق من حيث ميزانياتها ومشاريعها المتعثرة والمستشفيات الجامعية، وإستراتيجية برنامج تنمية القدرات البشرية، وخدمة مؤهل ودور الجامعات المحوري في توثيق مؤهلات الخريجين.

كما يتطرق اللقاء للوظائف والتخصصات المشمولة بإعلانات التوظيف الحكومية وتخصصات الباحثين عن عمل المسجلين في منظومة "جدارة"، ومسارات المرحلة الثانوية.

ويستعرض رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، نتائج خريجي الجامعات في الاختبارات المهنية ومخرجات التعلّم.

ويتضمن اللقاء ثلاث ورش عمل تناقش تطوير كليات المجتمع وتحويلها لكليات تطبيقية ذات برامج مهنية، والتقويم الدراسي للجامعات من حيث عدد الأيام والفصول الدراسية، والاختبارات المعيارية والرخص المهنية، بينما يقدم مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم ورشة عمل حول تطوير مبادرات الجامعات في برنامج تنمية القدرات البشرية.

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الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم دارة المملكة السعودية الدكتور حمد آل الشيخ الجامعات التعليم

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