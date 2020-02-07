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التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

الجمعة 07/فبراير/2020 - 09:04 م
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أرشيفية
أرشيفية
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التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School

تأجيل الدراسة 2020 الترم الثاني كان من بين الموضوعات التي أثارت الجدول منذ يومين ماضيين، حيث إنتشرت تلك الشائعة ومرت على مسمع ومرئ الكثير من أولياء الأمور والطلاب لجميع المراحل الدراسية الإبتدائية والإعدادية والثانوية، ولكن ذلك الأمر نفاه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأوضح أن تلك الشائعات ما هى إلا إثارة إبتدعتها الصحف الصفراء وبعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، وأشار بأن هنالك العديد من الوزارات التي تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مثل وزارة الصحة التي تحاول أن تحيل بين طلاب المدارس وبين الفيروسات وخاصة فيروس كورونا الذي إنتشر مؤخرا.

تأجيل الدراسة الترم الثاني 2020
وأكد الوزير على ضرورة الإلتزام بالهدوء والإبتعاد عن التفوه بأخبار ليست صحيحة، لأن ليس هناك نية للوزارة بتأجيل الدراسة 2020 للترم الثاني والتي من المفترض أن تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 9 فبراير الجاري وإن كان هناك أي تغيير فسيتم الإعلان عن ذلك، وأكد أن الوزارات والحكومات المعنية تعمل 24 ساعة لتحسين الخدمة والأداء.

حقيقة تأجيل الدراسة 2020
كانت معظم إمتحانات سنوات النقل للمرحلة الأساسية والشهادات قد إنتهت في 23 يناير الماضي لتبدأ إجازة منتصف العام، ثم أعقبها عمليات التصحيح ورصد الدرجات للصفوف التعليمية المختلفة، وظهرت معظم النتائج بالفعل وتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ونوهت الوزارة حينئذ على أن الإجازة أسبوعين فحسب، وفقاً للخريطة الزمنية التي تسير عليها.

وزارة التربية والتعليم
ومن المفترض أن يبدأ الترم الثاني لمرحلة رياض الأطفال يوم الثامن من فبراير وينتهي في الثامن والعشرين من مايو القادم، بينما المرحلة الإبتدائية بداية من الصف الثالث الإبتدائي ومروراً بالمرحلة الإعدادية بصفوفها الثلاثة وحتى الصف الثالث الثانوي ستبدأ في الثامن من فبراير وتنتهي في الرابع من شهر يونيو المقبل من العام الحالي، على أن تبدأ إمتحانات أخر العام يوم 2 مايو المقبل لسنوات النقل المختلفة، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية، وستبدأ إمتحانات التعليم الفني في 16 مايو، وأخيراً إمتحانات الصف الثالث الثانوي العام في 7 يونيو.


التربية والتعليم تحسم الجدل حول تأجيل الدراسة 2020.. تعرف على موعد بدأ الدراسة back to School
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