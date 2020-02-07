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فريدة الشوباشي عن تظاهرات عمال قطر: "لكل ظالم نهاية"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:43 م
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فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
هدى عبدالرازق
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قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن النظام القطري لا يكف عن الإساءة لكل ما هو نبيل، موضحة أن نظلم تميم ينفق ثروات الشعب القطري في تدمير الشعب القطري والعربي.

وأشارت "فريدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، إلى أن تظاهرات العمال في قطر لتأخر صرف رواتبهم أمر طبيعي، معقبة: "شيىء متوقع.. ولكل ظالم نهاية"، حيث أن نظام تميم يبدد ثروات الشعب القطري في دعم الإرهاب.

وأضافت الكاتبة الصحفية، أنه لا توجد حركة إرهابية في العالم العربي إلا بتمويل قطري، وتوجيه تركي، لافتة إلى أن التواطؤ القطري التركي في دعم الإرهاب لم يعد خافيا على أحد، معتبرة أنه يجب مقاطعة دولة قطر.

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الكلمات المفتاحية

قطر فريدة الشوباشي عمال ثروات الشعب

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