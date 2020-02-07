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وزارة الإعلام تنفي تعيين مستشار جديد للوزير الشبانة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:35 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، أنها تنفي تعيين مستشار جديد لوزير الإعلام تركي الشبانة، مؤكدة على أنه لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.

وأضافت وزارة الإعلام، في بيان، أن الموظف المشار إليه يعمل بالوزارة منذ حوالي عام، وتم نقله مؤخرًا إلى مكتب التحول المؤسسي.

كما أوضحت الوزارة، أنه جارٍ التحقيق حاليًّا فيما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات منسوبة إليه، وسيتم اتخاذ إجراء مناسب بحقه في ضوء نتائج التحقيق.

*وزارة الإعلام السعودية
مهمتها التعريف بالهوية السعودية والمحافظة عليها، ونقل الصورة الحقيقية لأسلوب حياة السعوديين، مع إبراز إنجازات الدولة ومواقفها الإقليمية والعالمية، إضافة إلى التصدي لكافة الأخبار التي تتناقض مع الصورة الحقيقية، وتُشرف على الصحف والمجلات والقنوات وجميع الوسائل الإعلامية الأخرى. ويتولى وزارتها تركي بن عبدالله الشبانة.


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الكلمات المفتاحية

وزارة الإعلام مستشار الشبانة الإعلام

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