وزارة الإعلام تنفي تعيين مستشار جديد للوزير الشبانة





أعلنت وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، أنها تنفي تعيين مستشار جديد لوزير الإعلام تركي الشبانة، مؤكدة على أنه لا صحة لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.





وأضافت وزارة الإعلام، في بيان، أن الموظف المشار إليه يعمل بالوزارة منذ حوالي عام، وتم نقله مؤخرًا إلى مكتب التحول المؤسسي.





كما أوضحت الوزارة، أنه جارٍ التحقيق حاليًّا فيما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من تغريدات منسوبة إليه، وسيتم اتخاذ إجراء مناسب بحقه في ضوء نتائج التحقيق.



