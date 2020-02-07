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التموين: ارتفاع عدد المشاركون في الأوكازيون الشتوي .. والمحلات تبحث عن الزبائن

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:28 م
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بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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شهد هذا الأسبوع ارتفاع عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي التى تنظمة وزارة التموين، في محاولة منها لإنعاش  سوق الملابس الجاهزة بعد انخفاض المبيعات بسب ارتفاع أسعار الملابس.

 

وأوضحت الوزرة في بيانا لها، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوي ارتفع إلى 2253 محلا قطاع خاص  واستثماري وتعاوني، وأنها تشدد الرقابة على المحلات المشاركة  في الأوكازيون للتأكد من أن تخفيضات الأسعار التى تقدمها حقيقية.

 

وتراوحت نسبة لتخفيضات التى قدمتها المحلات خلال منذ بدأ الأوكازيون الشتوي  بين 50% إلى 70%.

 

 

وقال يحي زنانيري عضو شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية لـ" الفجر"، أن حركة مبيعات الملابس في موسم الأوكازيون الشتوي لهذا العام لم تحقق المؤمول منها.

 

وأضاف، أن انتعاش حركة مبيعات الملابس ضعيفة جداا موسم الأوكازيون لهذا العام بسب ضعف القوي الشرائية للموطنين، خاصة وأن الملابس اصبحت سلعة ترفيه بالنسبة لكثير منهم.

 

وبدأ الأوكازيون الشتوي  في 22 يناير الماضي وسيستمر لمدة شهر.

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