تفاصيل لقاء مطران سوهاج مع وفد هيئة الأعمال الشرقية بفرنسا

استقبل صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، اليوم الجمعة، وفد هيئة الأعمال الشرقية بفرنسا.



ورافق الأنبا باسيليوس، الوفد الذي ترأسه مونسيور باسكال مدير الهيئة إلي زيارة بعض المشروعات الحيوية بالإيبارشية فى أماكن مختلفة.



يذكر أن الأنبا باسيليوس فوزى مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قد ترأس أمس الخميس، قداس تدشين كنيسة العذراء مريم بجرجا بحضور عدد من الكهنة والراهبات وممثلين عن الكنائس الأخرى وجمع غفير من رعية جرجا.