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آمنة نصير للمقبلين على الزواج: "الست أمينة ماتت"

الجمعة 07/فبراير/2020 - 08:18 م
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آمنة نصير
آمنة نصير
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، إن إحصائيات نسب الطلاق في مصر مخيفة، لافتة إلى أن الطلاق أصبح سهلا بين الشباب.

وطالبت "نصير"، خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، النوادي الاجتماعية أن تستقبل أهل الاختصاص للحديث مع المقبلين على الزواج مرة أسبوعيا؛ لتوعيتهم بطبيعة الأسر، وطبيعة الحياة الزوجية.

وشددت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على ضرورة أن يحضر الشباب المقبل على الزواج ندوات ومحاضرات للتأهيل للزواج، مضيفة أنه يجب أن نعلم مستجدات العصر، معلقة: "الست أمينة ماتت، وسي السيد بصورته المعروفة لم يعد موجود".

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الكلمات المفتاحية

نسب الطلاق في مصر مجلس النواب جامعة الأزهر الدكتورة آمنة نصير

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