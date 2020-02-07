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محافظ أسوان: عرض تطوير الطريق الصحراوي الغربي على الحكومة

الجمعة 07/فبراير/2020 - 07:03 م
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الاجتماع
الاجتماع
فتح الله رضوان
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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه سيتم عرض مطلب تطوير الطريق الصحراوى الغربى "أسوان ـ القاهرة" على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأيضاً سيتم مخاطبة وزراء النقل والتنمية المحلية من أجل توفير الإعتمادات المالية المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى إستعجال الجهاز المركزى للتعمير للأسراع فى معدلات تنفيذ الطريق الإقليمى الشرقى الصحراوى العلاقى/ الكوبرى الملجم.

وأضاف عطية أنه أعطى توجيهاته المشددة لإدارة المرور بتحرك سيارات النقل الثقيل بنطاق المحافظة فى الفترة من العاشرة مساءاً وحتى السادسة صباحاً فقط وذلك لتقليل معدلات الحوادث المرورية حيث سيتم تطبيق مخالفات وإجراءات حازمة مع السائقين المخالفين منها الإحالة للنيابة العامة بتهمة الإضرار بحياة المواطنين، وهو الذى سيتوازى مع تكثيف تواجد الكمائن المتحركة لشرطة المرور ومراقبة الطريق بالرادار وربطها بشاشات كاميرات المراقبة فى مكتب المحافظ لتحقيق الرقابة المرورية المتكاملة على الطريق وخفض السرعات الجنونية لبعض السائقين الغير ملتزمين بالسرعات المقررة للمركبات.

جاء ذلك خلال إجتماع محافظ أسوان مع مديرى شرطة المرور والطرق والهيئة العامة للطرق والكبارى والمكتب الفنى، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة وضع منظومة مرورية متكاملة للطرق السريعة والداخلية بمدينة أسوان بإعتبارها مقصد سياحى دولى ومشتى عالمى بما لا يسمح بسير التكاتك والتروسيكل المرخصة فقط داخل الشوارع والميادين الرئيسية، وهو الذى يتطلب المصادرة الفورية للمخالفين مع تطبيق غرامات مالية على أصحابها فى حالة عدم الإلتزام بخطوط السير المحددة لهم ، كما سيتم الإستعانة بإستشارى متخصص فى المرور والطرق لوضع خطة مرورية محكمة تساهم فى الحد من التكدس المرورى فى بعض الطرق والشوارع وخاصة فى فترات الذروة ، موجهاً لفتح المجال أمام المستثمرين لإنشاء جراجات معدنية متعددة الطوابق فى بعض المواقع التى تشهد إزدحام مرورى.

بجانب إنشاء جراجات أسفل الحدائق العامة لإستيعاب أكبر عدد من السيارات للقضاء على ظاهرة الوقوف فى الممنوع بالشوارع الرئيسية ، علاوة على المرور الميدانى للجنة مختصة للتأكد من إلتزام أصحاب العمارات والمبانى بالقوانين واللوائح الملزمة بتخصيص البدروم لعمل جراجات.

وفى نفس الإجتماع قرر المحافظ تنظيم مسابقات بين الأحياء للتجميل ودهان وطلاء واجهات المبانى بلون موحد لإبراز الوجه الجمالى للمحافظة من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة وتخصيص جوائز مالية للمستأجرين من إتحاد الملاك وأصحاب العمارات السكنية ، وأيضاً للتنفيذيين لخلق روح المنافسة بينهم، وبالتوازى سيتم تطبيق عقوبات على الغير ملتزمين والمقصرين فى أعمال الدهانات، فضلاً عن تنظيم مسابقة أخرى لأفضل مرسى سياحى بين الشركات المؤجرة لهذه المراسى.
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الكلمات المفتاحية

محافظ أسوان مجلس الوزراء صحراوي أسوان الطريق الإقليمى

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