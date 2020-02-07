9 فبراير.. عمدة بلباو الإسبانية يكرم زاهي حواس لمجهوداته

دعا عمدة بلباو بشمال إسبانيا، الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف؛ لتكريمه على مجهوداته في الترويج للسياحة المصرية.



وأعلن عمدة بلباو، أن التكريم يأتي تقديرًا لجهود حواس في الترويج للحضارة المصرية بشكل عام، والذى ينعكس على زيادة الإقبال على زيارة مصر من قبل الشعب الإسباني، وهو ما يعد ترويجًا سياحيًا للبلدين.



ومن المقرر أن يلقي "حواس" محاضرة في 9 فبراير القادم في المدينة؛ للتعريف بالحضارة المصرية والترويج للسياحة المصرية.