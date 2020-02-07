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9 فبراير.. عمدة بلباو الإسبانية يكرم زاهي حواس لمجهوداته

الجمعة 07/فبراير/2020 - 06:59 م
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زاهي حواس
زاهي حواس
حسام زيدان
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دعا عمدة بلباو بشمال إسبانيا، الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف؛ لتكريمه على مجهوداته في الترويج للسياحة المصرية.

وأعلن عمدة بلباو، أن التكريم يأتي تقديرًا لجهود حواس في الترويج للحضارة المصرية بشكل عام، والذى ينعكس على زيادة الإقبال على زيارة مصر من قبل الشعب الإسباني، وهو ما يعد ترويجًا سياحيًا للبلدين.

ومن المقرر أن يلقي "حواس" محاضرة في 9 فبراير القادم في المدينة؛ للتعريف بالحضارة المصرية والترويج للسياحة المصرية.
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الكلمات المفتاحية

عمدة بلباو الأسبانية زاهي حواس تكريم زاهي حواس

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