موقع دعم مصر tamwin .. تسجيل رقم الموبايل عبر رابط الوزارة Press here | التموين تقدم خدمة جديدة





ننشر لكم رابط موقع دعم مصر tamwin، لتسجيل رقم الموبايل الخاص بك، حيث ناشدت وزارة التموين المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بتسجيل رقم الموبايل الخاص بهم على موقع دعم مصر أو تصحيحه برقم أحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم التموين، وذلك يهدف لمصحلة اصحاب البطاقات، حيث تمكن وزارة التموين من التواضل معهم حال توفر معلومات جديدة عن منظومة دعم السلع.





رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الموبايل tamwin





موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg، طلبات أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم الموبايل الخاص بهم، وحيث يمكنكم الأةن الدخول على موقع دعم مصر اضغط هنا ، وقم بتسجيل رقم الموبايل الخاص بك، أو تعديل رقم التليفون القديم برقم موبايل جديد تابع لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من عدم البطقة التموينية، وهذه الخطوة تمكنكم من التواصل مع الوزارة، في حال توفّر أي معلومة جديدة تحف منظومة السلع. ويتلقي الأن





سبب تسجيل رقم الموبايل في موقع دعم مصر التموين tamwin





وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات: " كتابة رقم المحمول لمصلحة صاحب البطاقة وللحفاظ على الدعم المخصص لأفراد أسرته المقيدين على البطاقات".





وصرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، بأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حرص على تيسير أى إجراءات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال وجود آليات للتواصل معهم فى إرسال رسائل قصيرة تفيدهم بأى شىء عن منظومة الدعم، حيث سيقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر وتسجيل رقم الموبايل الخاص به أو تصحيح رقم الموبايل فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة.





ويمكن الرقم الجديد الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات فى حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع، وتأتي هذه الإجراءات فى إطار الحرص على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من دعم الخبز والسلع





خدمة جديدة من التموين على موقع دعم مصر





وفعّلت وزارة التموين والتجار الداخلية خدمة جديدة على موقع دعم مصر اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية، تتضمن الدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، وكذلك الرقم القومي، فى إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين.



