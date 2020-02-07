الزعاق: موسم برد العقارب معروف بظهور أمراض موسمية خلاله





أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك بالمملكة العربية السعودية الدكتور خالد الزعاق، مساء اليوم الجمعة، بأن "موسم برد العقارب الذي يشهد موجة باردة تبدأ غدًا السبت، معروف بظهور أمراض موسمية خلاله".





وقال الزعاق، على حسابه الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إن "أولى موجات موسم (عقرب السم)، والتي تبدأ غدًا السبت، معروفة برياح مثيرة للأتربة، وانخفاض درجات الحرارة، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل".





وأضاف: إن "الموجة الباردة ستؤثر على كل منطقة، وستبدأ غدًا السبت، في مناطق الحدود الشمالية (عرعر، طريف، وتبوك والجوف)، وإن الموجة الباردة ستؤثر على منطقتي حائل والقصيم يومي الإثنين والثلاثاء".





ولفت الزعاق إلى أن "منطقة الرياض ستتأ ثر يومي الإثنين والأربعاء بتلك الموجة الباردة، التي يمتد تأثيرها إلى السواحل الغربية"، منوهاً إلى ان موسم برد العقارب ستكون مدته 30 يومًا، يكون الجو خلالها معتدلًا، لكن لا يخل من موجات برد مباغتة لذلك سمي بذلك الاسم.





وشدد على أن موسم برد العقارب، سيكون بداية التقلبات الجوية والأمراض الموسمية؛ لأنه يمر علينا خلاله أجواء أربعة فصول في لحظة واحدة.



