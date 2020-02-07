الصين تتحدى "كورونا المرعب" بتعقيم الشوارع



وأصدرت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، بيان بإصابة 41 شخصا بفيروس كورونا بين ركاب سفينة سياحية تخضع لحجر صحي في "يوكو هاما"مما يرتفع عدد المعرضين بالفيروس المسبب للالتهاب الرئوي في السفينة الى 61 شخصا.





استخدمت السلطات الصينية مواد لتعقيم الشوارع في مدينة ووهان، وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه ضباب أبيض ناتج عن الشاحنات المستخدمة للتعقيم ضد فيروس كورونا، وحذرت السلطات المواطنين بعدم مغادرة المنزل حتى الانتهاء من أعمال التعقيم.وبدأ فيروس كورونا بالانتشار في ووهان أواخر ديسمبر الماضي، وارتفع عدد المصابين إلي أكثر من 28 ألف ووصل عدد الضحايا لأكثر من 600 حالة.وأشادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، بأنه تم شفاء 23 مصابًا بفيروس كورونا عبر وسائل علاجية جمعت بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في مدينة ووهان، وصرح لهم بالخروج من المستشفي.كما أعلنت عن شفاء 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عاما مصابين بفيروس كورونا، وغادروا مستشفي مدينة ووهان أمس الخميس، سيتم حجزهم بالحجر الصحي لمدة أسبوعين وفقا لتعليمات مستشفي ووهان للأطفال.وقال فانج يو رونج، طبيب بالمستشفي، أن الأطفال معرضين لفيروس كورونا بأعراض مختلفة،بسبب عدم عمل الجهاز المناعي لديهم بشكل جيد.