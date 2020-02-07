النجم الأول في الأهلي.. فايلر يوجه رسالة خاصة لصانع المستحيل

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على توجيه الشكر لنجم الفريق عقب تألقه خلال المباريات الماضية.



وعقد فايلر جلسة خاصة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، وأثنى على أدائه عقب مواجهة بيراميدز سبورت بالدوري العام.



وقدم المدرب السويسري، شكره للحارس الدولي بعدما أظهر تألقًا واضحًا خلال المباريات الماضية بشكل عام ومواجهة بيراميدز بشكل خاص، والتي تصدى خلالها لكرة خطيرة كانت نقطة تحول المباراة، وكانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي.



وطالب فايلر حارسه الأساسي بالحفاظ على تركيزه وتألقه، خاصةً أن الفريق يحتاجه بشكل أساسي خلال المباريات الصعبة المقبلة سواء محليًا أو إفريقيًا.



وكان الشناوي تصدى لرأسية خطيرة من علي جبر في الدقائق الأخيرة، قبل أن يستطيع الفريق الأحمر بعدها من إحراز هدف الفوز، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.



ونجح الأهلي في مواصلة نتائجه المميزة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي لم يتلق أي هزائم أو يحقق تعادلات بدوري هذا الموسم، وفاز في 13 مباراة متتالية وضعته على عرش صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة.



ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، يوم 10 فبراير الجاري على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.