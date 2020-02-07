ارتفاع معدلات الفقر في بريطانيا رغم انخفاض البطالة

أعلنت مؤسسة جوزف راونتري الاجتماعية، اليوم الجمعة، ارتفاع نسبة الفقر في بريطانيا في صفوف العمال.





وقالت المؤسسة: "رغم زيادة نسبة التوظيف، إلا أن الفقر بين العمال ارتفع أيضاً لأن أجور الناس وساعات العمل أو كليهما، غالبا ما لا تكون كافية".







وكشف تقرير المؤسسة أن الفقر ارتفع في بريطانيا بين الأطفال والمتقاعدين في السنوات الخمس الماضية.







وفي المجموع، فإن 14 مليون شخص في المملكة المتحدة، يعيشون في فقر، وفق التقرير.







وأضاف التقرير أن شخصاً واحداً أو أسرة، يعتبر في فقر إذا كان مدخوله أقل بـ 60% من معدل ما تكسبه الأسرة بعد احتساب كُلفة الإسكان مثل الإيجار.







وقالت المؤسسة إن "لدى الحكومة الجديدة فرصة في جيل، لإحراز تقدم تاريخي، وتمكين الناس والمجتمعات من الارتقاء بالمستوى حقاً".







وأضافت المديرة التنفيذية للمؤسسة كلير إينسلي، "أحرزنا تقدما في السابق ويمكننا وعلينا ذلك مجددا مع هذه الحكومة الجديدة وتسوية جديد، بعد بريكست".







وبموازاة ذلك، أظهرت أرقام رسمية أن البطالة في بريطانيا بلغت 3.8%، في أدنى معدلاتها منذ 1975.



وبلغت نسبة التوظيف معدلاً قياسياً عند 76.3 %.