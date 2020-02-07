تدريب 1831 أخصائي بالتعليم حول الوقاية من فيروس كورونا بالمنيا

واصلت محافظة المنيا، فعاليات تدريب 1831 أخصائي من مسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع مديرية الصحة، بهدف الوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد والعمل على نشر الوعي الصحي وشرح الإجراءات الوقائية.



حاضر في التدريب في يومه الثاني الدكتور على قاسم مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنيا، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.



وقدم مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، شرحا مفصلا لطرق نقل العدوي وكيفية الوقاية من نقل الفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به وكافة الأمراض التنفسية المعدية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والتأكيد على تنشيط ترصد الأمراض التنفسية الحادة.



ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، مسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية، بضرورة نشر التوعية ورفع نسبة الوعي الصحي لدي الطلاب من خلال تقديم الارشادات في المدارس وشرح العادات الصحية السليمة للوقاية من انتشار الأمراض المعدية في أول يوم دراسي في طابور الصباح والالتزام بإتباع العادات الصحية السليمة لما يضمن من رعاية صحية ووقائية لطلاب وطالبات المدارس وسلامتهم.



وقد شهد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، فعاليات التدريب في اليوم الأول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقاية "لفيروس كورونا" وأكد أن المنيا خالية من وجود اية حالات للإصابة بفيروس كورونا، معتبرا أن تلك التدريبات تأتي كخطوة استباقية للمحافظة، ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لتعزيز قدرات المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة،لنشر الوعي الصحي في المدارس.

