Advertisements
Advertisements
Advertisements

تدريب 1831 أخصائي بالتعليم حول الوقاية من فيروس كورونا بالمنيا

الجمعة 07/فبراير/2020 - 04:10 م
Advertisements
التدريب
التدريب
Advertisements
واصلت محافظة المنيا، فعاليات تدريب 1831 أخصائي من مسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية بمديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع مديرية الصحة، بهدف الوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد والعمل على نشر الوعي الصحي وشرح الإجراءات الوقائية.

حاضر في التدريب في يومه الثاني الدكتور على قاسم مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنيا، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقدم مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، شرحا مفصلا لطرق نقل العدوي وكيفية الوقاية من نقل الفيروس ومخاطر ومضاعفات الإصابة به وكافة الأمراض التنفسية المعدية وطرق الوقاية منها وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه والتأكيد على تنشيط ترصد الأمراض التنفسية الحادة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، مسئولي التربية البيئية والسكانية والصحية، بضرورة نشر التوعية ورفع نسبة الوعي الصحي لدي الطلاب من خلال تقديم الارشادات في المدارس وشرح العادات الصحية السليمة للوقاية من انتشار الأمراض المعدية في أول يوم دراسي في طابور الصباح والالتزام بإتباع العادات الصحية السليمة لما يضمن من رعاية صحية ووقائية لطلاب وطالبات المدارس وسلامتهم.

وقد شهد اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، فعاليات التدريب في اليوم الأول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقاية "لفيروس كورونا" وأكد أن المنيا خالية من وجود اية حالات للإصابة بفيروس كورونا، معتبرا أن تلك التدريبات تأتي كخطوة استباقية للمحافظة، ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لتعزيز قدرات المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة،لنشر الوعي الصحي في المدارس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة المنيا الطب الوقائي الصحة التربية والتعليم

أخبار تهمك

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

منذ حوالي 18 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

Al Azhar portal | بوابة الازهر الالكترونية تقدم نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الازهرية 2020 | رابط مشيخة الأزهر الشريف والبوابة الإلكترونية In here

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الاهلي يكشف السبب الحقيقي وراء احتفال أليو ديانج المثير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

منذ حوالي 21 ساعة

بوابة الازهر natega .. نتيجة الابتدائية الازهرية الترم الاول 2020 موقع الأزهر للنتائج

منذ حوالي 18 ساعة

تعليمات خاصة من فايلر لـ"أفشة" في مران الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي الآن| بث مباشر الأهلي وبيراميدز kora on line| يلا شوت رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع نهائيًا AHLY HD 1

منذ حوالي 22 ساعة

سفير الصين يفجر مفاجأة عن سبب ظهور فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت ON SPORT LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في الدوري المصري YouTube رابط ماتش الأهلي Ahly Egypt

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

منذ ساعتين و 5 دقيقة

«يلا شوت live» مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly هدف معلول

منذ حوالي 21 ساعة

جوارديولا يرد على التعاقد مع ميسي.. ويمنح برشلونة هدية ثمينة

منذ 42 دقيقة

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرا الصحة والزراعة يبحثان الملفات ذات التعاون المشترك (صور)

"معلومات الوزراء‏" يكرم المدارس المتميزة في تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ

تدريب مشترك للصحة والتعليم بالفيوم على تحديد الإجراءات الوقائية داخل المدرسة للحد من الأمراض

"مناطق جيدة للتهوية والحفاظ على التطعيمات".. إجراءات وقائية لحماية الطلاب في المدارس

خوفًاً من الإصابة.. تفاصيل خطة وزارة الصحة لمواجهة الإنفلونزا بالمدارس

12 خطوة قبل الدراسة.. كيف تستعد وزارة التعليم لحماية الطلاب من الكورونا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:44 م

فايلر يظهر العين الحمراء في الأهلي ويهدد باستبعاد نجم الفريق

الزمالك يتوصل لاتفاق مع نجم الفريق للتجديد بـ12 مليون جنيه

02:49 م

in here | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط جميع المحافظات الترم الأول 2020 (لينكات سهلة)

10:45 م

link طيارة | نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2020 على بوابة الازهر الإلكترونية azhar.. نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2020 We have

10:54 م

yalla-shoot| بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري| kora-live المصري

07:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status