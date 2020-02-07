بأغلبية ساحقة.. مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لـ2020-2022

أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن فوز مصر من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢.





وقال، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة " تويتر": "مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.. مصر تفوز من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي"‬⁩.



