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بأغلبية ساحقة.. مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي لـ2020-2022

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:45 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الله الميهي
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أعلن المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن فوز مصر من الجولة الأولى بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢.

وقال، في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة " تويتر": "مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.. مصر تفوز من الجولة الأولى باغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة ٢٠٢٠ - ٢٠٢٢، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم بأديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي"‬⁩.

وتتواصل اليوم في أديس أبابا أعمال الدورة العادية لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى برئاسة وزير الخارجية سامح شكري.
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الكلمات المفتاحية

مصر مجلس السلم والامن الافريقي الخارجية الاتحاد الافريقي

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