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بعد عروض كاملة العدد.. استمرار عروض فيلم "احكيلي" للأسبوع الرابع على التوالي

الجمعة 07/فبراير/2020 - 03:14 م
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فيلم احكيلي
فيلم احكيلي
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بعد عروض كاملة العدد، يستمر فيلم احكيلي للمنتجة والمخرجة ماريان خوري للأسبوع الرابع على التوالي ليتجاوز عدد مشاهديه الـ 4 آلاف مشاهد منذ عرضه العالمي الأول، ذلك بجانب خطته التوسعية لإنطلاق في بقية محافظات مصر، كما سيشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان أسوان لأفلام المرأة وذلك في الفترة ما بين 10 إلى 16 فبراير المقبل.

وصرحت ماريان خوري بسعادتها لوجود جمهور واسع للدراما الوثائقية والأفلام التسجيلية يدرك أهميتها ودورها في نقل المشاعر وتسجيل اللحظات، ولما يقدمه فيلم احكيلي سواءً على مستوى المهرجانات السينمائية أو عروضه التجارية

وقد انطلق الفيلم مؤخرًا في سينمات زاوية والزمالك وبوينت 90 وأميركانا بلازا، في عروض كاملة العدد، عقبها حلقات نقاشية مع مخرجة الفيلم ماريان خوري.

وكان الفيلم قد حصل على جائزة الجمهور خلال منافسته في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية.

ماريان خوري هي سينمائية مصرية، دخلت مجال السينما كمنتجة ومخرجة على الرغم من خلفيتها التعليمية في الاقتصاد بالقاهرة وأكسفورد، إلا أنها سرعان ما انجذبت ماريان نحو عالم السينما بعد تخرجها. واستمر تعاونها الوثيق مع المخرج المصري الكبير يوسف شاهين لما يقرب من ثلاثين عامًا.

اعتمدت ماريان في مشروعاتها الإخراجية على سرد حكايات الناس فبدأت مشوارها الإخراجي بفيلم "زمن لورا" عام 1999 تلاها فيلم "عاشقات السينما" 2002 ويكشف هذان الفيلمان التسجيليان عن إنجازات النساء المتمردات في مصر منذ حوالي قرن وحصل الفيلمان على إشادات نقدية إيجابية.

وقد ركز– فيلمها التسجيلي الثالث "ظلال" - على التصورات الفردية والمجتمعية تجاه المرضى العقليين، بما أثار تساؤلات حول مفهوم "الجنون" ذاته. وقد حاز "ظلال" إعجاب النقاد، وعرضه العالمي الأول بمهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2010، كما فازت بجائزة "الاتحاد الدولي لنقاد السينما" في مهرجان دبي السينمائي للعام نفسه، وحصلت أيضًا، عن فيلمهما التسجيلي الرائد "ظلال"، على "جائزة قناة الراي الإيطالية" في دورة عام 2011 لـمهرجان الأفلام التسجيلية الدولي من البحر المتوسط والشؤون الراهنة.

أما فيلمها الرابع (إحكيلي) والذي ويرصد رحلة شخصية -انسانية وبصرية- تمتد لأربعة سيدات من أربعة أجيال مختلفة من عائلة المخرج الراحل يوسف شاهين المصرية التي يعود أصلها الى بلاد الشام. حاز على ردود الأفعال الأيجابية العالمية والمحلية بعد مشاركته في مهرجاني إدفا ومهرجان القاهرة، بجانب حصوله على جائزة الجمهور ضمن منافسته في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تقوم ماريان بدور حلقة الاتصال بين الفنانين والصناعة. وهي معنية بـ "سينما المؤلف"، وتنتج أفلامًا مستقلة ذات موضوعات تختلف عن السائد فى السينما المصرية. كما لعبت دورًا أساسيًّا في مشروع "بانوراما الفيلم الأوروبي" منذ دورته الأولى عام 2004 بالقاهرة، وهي مبادرة تبحث في الموضوعات والأنواع السينمائية المختلفة لكي تقدم السينما البديلة للجمهور المصري وتشويق هواة السينما بمجموعة غنية من الأفلام العالمية.

أما مشروعها الحالي، فهو: "ورش دهشور" لتطوير وإنتاج الأفلام المقدمة من المواهب المصرية والعربية الناشئة. ولديها كافة الاعتمادات والموارد، وقبل كل شيء الإرادة الحقيقية، لإنجاح هذا المشروع.

مواعيد عرض فيلم احكيلي في دور العرض

سينما زاوية:

الجمعة 7 فبراير – 4 مساءً
السبت 8 فبراير – 4 مساءً
الاثنين 10 فبراير – 7 مساءً
الثلاثاء 11 فبراير – 9:30 مساءً

سينما بوينت 90

الأحد 9 فبراير – 6:30 مساءً

سينما أميركانا بلازا

الاثنين 10 فبراير – 6:30 مساءً

سينما الزمالك

الثلاثاء 11 فبراير – 7 مساءً
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