بعد رحيل لينين الرملي .. تعرف على آخر أعماله

رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب المسرحي لينين الرملي، عن عمر ناهز ال٧٥ عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.



ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم النقد وأدب المسرح عام 1970، وتزوج الراحل من الكاتبة فاطمة المعدول.



وكان الراحل أعلن عودته للكتابة مع البيت الفني للمسرح، في عام ٢٠١٧، من خلال كتابة نص مسرحي بعنوان "اضحك لما تموت"، والذي عرض في فبراير ٢٠١٨، على المسرح القومي، وشارك في بطولته كل من محمود الجندي ونبيل الحلفاوي.